De astazi pana duminica, in Brasov va fi comedie. La propriu, pentru ca este Saptamana Comediei, eveniment ajuns la cea de-a 10-a editie. Teatrele Bulandra, Nottara, Metropolis, Mic, Apollo 111 si Teatrul de Comedie vor sustine spectacole, la Teatrul "Sica Alexandrescu", in sectiunea competitionala a Saptamanii Comediei. Un juriu de profesionisti in arta dramaturgica va acorda 5 premii: Cel mai bun Actor, Cea mai buna Actrita, Premiul pentru Regie, Cel mai bun Spectacol si Premiul Special al ... citeste toata stirea