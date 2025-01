"Sa iertam, fiindca iertarea face ca pH-ul corpului sa vireze spre unul alcalin, favorabil sanatatii"

Profesorul Dumitru Constantin Dulcan, autor al lucrarii de referinta "Inteligenta materiei", atrage atentia asupra impactului gandurilor si emotiilor negative asupra sanatatii fizice si mentale. "Stresul, care azi a luat proportii gigantice, ura, mania, indoiala, neincrederea in ceilalti, invidia, gelozia provoaca in corp un pH acid, favorabil bolii. Depresia are si ea un efect nociv asupra organismului, nu doar ca impiedica vindecarea, dar poate favoriza debutul altor boli. Dar stiati ca si ... citește toată știrea