"Sa le fie rusine!"

Au fost momente tensionate joi, 4 aprilie, in sala de judecata de la Mangalia: parintii victimelor au izbucnit, in plin proces, in lacrimi, iar avocatii apararii s-au luptat in zadar sa obtina o pedeapsa mai mare pentru tanarul drogat, care a curmat viata studentilor Roberta Dragomir (20 de ani, din Brasov) si Sebastian Olariu (21 de ani, Pantelimon, llfov) .Sedinta de judecata a inceput cu pledoaria avocatilor familiilori care au cerut ca Vlad Matei Pascu sa fie judecat pentru omor calificat