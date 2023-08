In primavara anului 1911, George Cartan sau Badea Cartan asa cum a ramas in istorie, este surprins de o avalansa pe crestele muntilor, cu desagii incarcati cu carti in spinare. A ramas bolnav si slabit mult dupa aceea. N-a mai avut putere sa ajunga acasa si a fost adapostit de familia Lahovary, la Sinaia. Simtindu-si sfarsitul, le-a cerut celor care-l ingrijeau sa-l ingroape acolo, in pamantul liber al tarii. Era 7 august 1911. Badea Cartan s-a stins, fara sa cunoasca bucuria intregirii ... citeste toata stirea