"Sa opresc exodul de oameni educati pe banii statului este principalul meu obiectiv"

Dupa o cariera profesionala impresionanta in Statele Unite, Dragos-Valentin Caraghin, a revenit in Romania, in orasul sau natal, Brasov. Recent, el a decis sa se implice si in politica si a gasit in Partidul Social Democrat Independent (PSDI) formatiunea politica care raspunde idealurilor si asteptarilor sale. Acum, ocupa primul loc pe lista de candidati PSDI Brasov pentru Senatul Romaniei si spera ca din pozitia de parlamentara sa reuseasca sa ii aduca pe romani acasa."Am muncit si am trait ... citește toată știrea