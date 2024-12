Sa vorbim corect, varianta 2024

Ministerul Educatiei vrea Indreptar ortografic, ortoepic, morfologic si de punctuatie in fiecare scoala. Asa ca scoate din pusculita 270.000 de lei pentru 17.000 de exemplare din volumul lansat recent de Institutul de Lingvistica "Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti"."Noul Indreptar ortografic, ortoepic, morfologic si de punctuatie va putea fi folosit in scoli! Le oferim copiilor si profesorilor posibilitatea de a integra, in practicile de la clasa, acest instrument ce ghideaza scrierea, ... citește toată știrea