Duminica, 6 februarie, si politistii de la Sacele au fost pusi in fata unui alt caz de "violenta in familie", victima fiind cea care a sunat la 112. "Din cercetarile efectuate in cauza, cadrele de politie au stabilit faptul ca in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3.15, un barbat, in varsta de 40 ani, pe fondul cosumului de bauturi alcoolice si al unor discutii ... citeste toata stirea