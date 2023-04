Consiliul Local Sacele a aprobat in sedinta de plen de marti, 18 aprilie, un proiect de hotarare privind inscrierea municipiului in Programul "Rabla Local". Conform actului normativ aprobat de alesii din Sacele, locuitorii municipiului care vor sa scape de masinile mai vechi de 15 ani vor primi o prima de casare in valoare de 3.000 de lei, din care 2.400 de lei de la Administratia Fondului de Mediu, iar 600 de lei de la bugetul local."Pana acum am primit 78 de cereri din partea cetatenilor ... citeste toata stirea