Primaria Sacele anunta o noua campanie de dezinsectie pe domeniul public al municipiului in noaptea de vineri spre sambata, 9 iunie - 10 iunie.Primaria Municipiului Sacele in colaborare cu firma SC Gabi&Mazi SRL va efectua in noaptea de vineri spre sambata, 9 iunie - 10 iunie 2023, dupa ora 21.00, servicii de dezinsectie pe suprafata domeniului public al Municipiului Sacele.Pentru ca activitatile de dezinsectie sa fie eficiente, acestea trebuie efectuate in mod unitar, la nivelul intregii ... citeste toata stirea