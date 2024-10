Sacele e "investitia anului" la Compania Apa: 100 de kilometri de conducte de apa si canalizare

In trei ani, 95% din municipiul Sacele va avea apa si canalizare, la finalizarea proiectului pentru care Compania Apa Brasov a semnat in aceste zile contractul pentru efectuarea lucrarilor. Este vorba de contractual cu cea mai mare valoare din seria de contracte cu fonduri europene, care va aduce aproximativ 100 de kilometri de conducte in municipiul Sacele."Ne bucuram ca finalizam cel mai mare proiect din acest program. Ne bucuram ca am terminat cu succes procedura de achizitie, fara ... citește toată știrea