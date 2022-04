Cele cinci ecoinsule incendiate in toamna anului trecut, au fost inlocuite.In cursul anului trecut, intr-o perioada foarte scurta de timp, de circa o luna, au fost incendiate, facandu-se scrum, 5 (cinci) ECOINSULE pentru colectarea selectiva a deseurilor in cartierul Electroprecizia, in vecinatatea blocului ANL, a blocului 35, zona Profi si in vecinatatea Liceului V. Jinga.Din pacate actele de piromanie au ramas fara autori ... citeste toata stirea