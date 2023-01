Sacele, filtre de duminica: 70 de soferi testati

Duminica dimineata, in intervalul orar 7.00 - 10.00, in baza unui plan de actiune pe linie rutiera, Politia Municipiului Sacele au organizat si desfasurat, pe raza orasului, activitati de prevenire si combatere a faptelor de incalcare a normelor legale privind circulatia pe drumurile publice, "actionand, cu preponderenta, in vederea depistarii si sanctionarii conducatorilor de autovehicule aflati sub influenta bauturilor alcoolice", potrivit raportului de misiune ... citeste toata stirea