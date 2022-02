Sacele: Piata din cartierul "Stefan cel Mare" a revenit in patrimoniul orasului

O parte din Piata din cartierul "Stefan cel Mare" a revenit in patrimoniul Municipiului Sacele.Primaria Municipiului Sacele a reusit sa redobandeasca o cladire din Piata din cartierul "Stefan cel Mare", care a avut o situatie incerta, deoarece fusese instrainat intr-un mod dubios."Dupa ce foarte multi ani a avut o situatie incerta, in aceasta perioada am readus in patrimoniul Municipiului Sacele o parte din Piata din cartierul "Stefan cel ... citeste toata stirea