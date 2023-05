Primaria Sacele se va digitaliza printr-un proiect cu bani europeni. Proiectul are o valoare estimata de 2.604.315 lei, cu tot cu TVA, si presupune atat investitii in programe, cat si specializarea personalului.Conducerea Primariei Sacele a argumentat ca implementarea acestui proiect avand pentru ca in acest moment, activitatea din interiorul institutiei este ingreunata din cauza unor fluxuri de lucru neperformante, a birocratiei excesive, dar si a lipsei conectivitatii intre diferitele ... citeste toata stirea