Sacele - Sala de sport la Scoala Gimnaziala Nr.4 "Fratii Popeea"

In urma cu cateva zile au inceput lucrarile de extindere si reamenajare a atelierelor de la Scoala Gimnaziala Nr.4 "Fratii Popeea". Acestea vor fi transformate in Sala de Sport, pentru cei aproximativ 500 de elevi ai scolii.Potrivit reprezentantilor Primariei Sacele, valoarea contractului este de 443.143 lei fara TVA. Termenul de finalizare a lucrarilor este 31 decembrie 2022."Ma bucur ca am reusit demararea acestor lucrari. Mai ales ca aceasta investitie este ... citeste toata stirea