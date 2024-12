Sacele: Se pregatesc actele pentru regandirea cartierului Stefan cel Mare

Foto: S-au finalizat lucrarile de renovare energetica a blocurilor 4 si 23 de pe Aleea Episcop Popeea. Primaria spera la finanare PNRR si pentru alte 10 blocuri din cartierele Electroprecizia si Stefan cel Mare.Primaria din Sacele are in plan sa schimbe la fata in ceea ce priveste infrastructura publica unul dintre cartierele municipiului cu o finantare europeana nerambursabila accesata prin Programul Operational Regional. In vederea implementarii investitiilor din cartierul Stefan Cel Mare, ... citește toată știrea