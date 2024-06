Sacele si Ucea: sute de bolnavi de rujeola. DSP Brasov: sunt pacienti de la 3, la 46 de ani

Aproape 800 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana la nivel national, potrivit Institutului National de Sanatate Publica, iar un baietel in varsta de un an si jumatate din Constanta a decedat, desi a fost vaccinat cu prima doza la varsta de un an.Judetul Brasov ocupa locul intai la numarul de imbolnaviri, cu peste 2.000 de cazuri si cea mai mare incidenta, circa 370 de cazuri la suta de mii de locuitori. Urmeaza in clasament, dupa incidenta, judetele Alba, Mures si ... citește toată știrea