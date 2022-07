Sacele: Talhar de 16 ani, au trimis mascatii dupa el

Duminica, 3 iulie, la Sacele a fost reclamat un caz de "furt calificat", respectiv un furt din incinta unei firme. "O persoana de sex masculin ar fi patruns, fara drept, in interiorul unei societati comerciale din municipiul Sacele, de unde ar fi sustras o suma de bani si un telefon mobil", se arata in raportul IPJ, care a transmis vineri, 8 iulie, ca faptasul a fost retinut si arestat preventiv."Politistii au identificat persoana banuita de savarsirea faptei ca fiind un tanar, in varsta de ... citeste toata stirea