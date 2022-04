Sacele: Termenul de depunere a proiectelor pentru finantare pe cultura, sport si culte, prelungit

Sacelenii pot depune dosarele pentru finantarile nerambursabile pe anul 2022 - cultura, sport si culte pana in 25 aprilie.Autoritatea finantatoare Primaria Municipiului Sacele, cu sediul in Municipiul Sacele, judetul Brasov, str. Piata Libertatii nr. 17, cod postal 505600, tel./fax +40-268- 276.164/ 273.091, e-mail: primaria@municipiulsacele.ro, in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general cu ... citeste toata stirea