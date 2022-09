Incep lucrarile pentru construirea unui teren de sport multifunctional in Cartierul Electroprecizia din Sacele.La finalul lunii noiembrie, si locuitorii cartierului Electroprecizia se vor avea un teren de sport modern.In ultimii ani administratia locala a amenajat trei terenuri de sport multifunctionale: doua in cartierul Stefan cel Mare si unul in cartierul Movilei. ... citeste toata stirea