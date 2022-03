Sacele: "Vecinul" cu 1 la mie

Marti, 15 martie, in jurul orelor 20.30, a fost "ceasul cu ghinion" pentru doi proprietari de masini din Sacele. Un barbat, in varsta de 69 ani, care conducea beat prin parcare le-a avariat la amandoi masinile, "in urma producerii evenimentului rutier rezultand doar pagube materiale, fara victime". Pentru constatare a fost chemata Politia, iar "la testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a ... citeste toata stirea