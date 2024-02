Sacele: Virgil Popa candideaza pentru un nou mandat

Primarul in functie, Virgil Popa, a anuntat, pe pagina personala de Facebook, ca va candida la un nou mandat."Voi candida pentru un nou mandat! Cu hotararea de a continua munca pentru dezvoltarea orasului nostru! Perioada 2016-2020 a stat sub semnul punerii lucrurilor in ordine la Sacele si nu putine au fost acestea! Perioada 2020-2024 a stat sub semnul implementarii proiectelor mari iar viitorul mandat va sta sub semnul dezvoltarii.Una din principalele realizari a reprezentat redeschiderea ... citește toată știrea