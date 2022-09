Dupa ce anul trecut a fost amenajata o zona de fitness in Parcul "Mihai Eminescu" din cartierul Electroprecizia, in aceasta saptamana s-au finalizat lucrarile de amenajare a unui parc de fitness si in cartierul Stefan cel Mare.Zona este amenajata pe o suprafata noua din tartan si este dotata cu 7 aparate de fitness, un aparat fiind destinat persoanelor cu ... citeste toata stirea