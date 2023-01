Saceleanca, talharita de o saceleanca

Un caz din octombrie anul trecut si-a gasit rezolvarea in acest weekend. "La data de 22 octombrie 2022, in jurul orei 17.15, politisti din cadrul Politiei Municipiului Sacele au fost sesizati, de catre o femeie, in varsta de 63 ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in incinta unui magazin de pe raza localitatii Sacele, persoane necunoscute i-au sustras portofelul, in care se afla suma aproximativa de 600 lei si un card bancar.Cercetarile si investigatiile efectuate de politisti au ... citeste toata stirea