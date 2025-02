Sacelele se pazeste de gunoaie. Post fix de paza la iesirea din padure

Aruncarea gunoaielor in locuri nepermise este o problema veche a autoritatilor locale, iar pana acum nu a fost gasita o solutie eficienta pentru a opri acest fenomen. In aceeasi situatie este si Primaria Sacele, care, de-a lungul anilor a incercat tot felul de masuri, insa succesul acestora a fost limitat. De exemplu, in urma cu mai bine de un an, pe unul dintre drumurile forestiere, Valea Garcin, folosit de "cetatenii de bine" pentru a duce gunoaiele in padure sau pe albia unui rau a fost ... citește toată știrea