"Saguna" vrea sa dea Brasovului diploma care deschide usile peste tot in lume

Noua conducere a Colegiului National "Andrei Saguna" Brasov are in plan, in strategia de dezvoltare pe urmatorii 4 ani, acreditarea institutiei pentru sustinerea Bacalaureatului international. Sunt doar 8 scoli in toata tara care ofera aceasta posibilitate, iar "Saguna" vrea sa fie prima institutie care sa dea aceasta sansa in Brasov.Pregatirile incep din 2023Pregatirile incep chiar din anul scolar urmator, cu formarea cadrelor didactice implicate in cursurile ce vor fi oferite. ... citeste toata stirea