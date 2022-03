"Sagunistii", din nou pe podiumul NASA

"Sagunistii" s-au clasat, din nou, pe podium, in concursul NASA. Un premiu I, 2 premii II si un premiu III au obtinut elevii la NSS Space Settlement Contest, editia 2020-2021, care a fost derulata integral online. Gratie rezultatelor lor au fost invitati la Conferinta Internationala din Statele Unite, unde vor avea de prezentat conceptele premiate. "Concursul consta in elaborarea unui proiect, document, in care este explicata o colonie spatiala, de la habitat pana la locatie si la scop. Toate ... citeste toata stirea