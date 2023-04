Inaugurata in anul 2007, sala de sport a Colegiului Tehnic "Mircea Cristea" din Brasov va intra in reparatii, asta dupa ce valoarea lucrarilor va fi aprobata de Consiliul Local Brasov, in sedinta de plen din 26 aprilie. Astfel, conform proiectului de hotarare, valoarea lucrarilor este estimata la 4.852.308 lei cu TVA inclus.In documentatia aferenta proiectului de hotarare se arata ca sala de sport de la "Mircea Cristea" este una atipica, modulara cu structura de tip cupola. "Izolatia ... citeste toata stirea