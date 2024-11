Sala de sport de la Scoala Gimnaziala nr. 2, deschisa in aceasta luna

Tinuta "in conservare" aproximativ doi ani, noua sala de sport a Scolii Gimnaziale nr. 2 din Brasov ar putea fi deschisa in aceasta luna. Anuntul a fost facut miercuri, 13 noiembrie, de primarul Brasovului, George Scripcaru, in timpul evenimentului de deschidere a Complexului Sportiv Carpati de pe strada Zizinului. "Este pacat ca sta inchisa de atata vreme. Vom asigura pentru gimnastica o componenta separata", a declarat Scripcaru.Lucrarile la sport din curtea Scolii Gimnaziale nr. 2 a ... citește toată știrea