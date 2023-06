Proiectul salii de sport de la Scoala Gimnaziala nr. 2 din Brasov, care a facut obiectul unor dezbateri incinse la inceputul acestui an nu a fost, inca, finalizat. Astfel, in proiectul salii era prevazut si un lift, echipament care nu a fost instalat pana la momentul actual. De altfel, abia in 12 iunie, Primaria Brasov a publicat pe platforma electronica de achizitii publice anuntul privind furnizarea, montarea si intretinerea acestui echipament, iar ofertele din partea furnizorilor sunt ... citeste toata stirea