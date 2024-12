Sala de sport de Scoala 2: 1 milion de lei, reconversia

Primaria Brasov ia in calcul sa plateasca 946.138 de lei, cu tot cu TVA, pentru finalizarea lucrarilor la sala de sport din incinta Scolii Gimnaziale din Brasov. Pentru a derula aceasta investitie, anuntata de mai bine de o luna, municipalitatea are nevoie de acordul Consiliului Local Brasov, care urmeaza sa fie dat in sedinta de plen de luni, 23 decembrie.Conform proiectului, la sala de sport va fi instalata o suprafata de joc destinata activitatilor sportive din cadrul orelor de educatie ... citește toată știrea