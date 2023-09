Raul Costescu, un roman care s-a intors in tara dupa 15 ani de Anglia si care a vrut sa fie propriul sef, le propune brasovenilor Sala de Spart. O sala in care vii si spargi ceva pe banii tai, dar nu te aud vecinii si nu-ti cheama nimeni Politia. "Ca sa nu ajung sa fiu angajat iar nu stiu pe unde, am zis sa vedem daca am vreo idee de afacere care sa mearga in tara, ceva ce nu e, ceva ce nu s-a facut si am vazut ca in Anglia, treaba asta merge foarte bine si in State s.a.m.d. si oamenii sunt ... citeste toata stirea