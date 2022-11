"Sala lui Costel", in etapa bransarii la utilitati

Incepute in prima parte a anului trecut, lucrarile la sala de gimnastica de la Scoala Gimnaziala nr. 2 (langa Complexul Mare) sunt aproape finalizate. Practic, a declarat fostul viceprimar al Brasovului, Costel Mihai, mai trebuie realizate racordurile la retelele de utilitati "Pana la finalul acestui an, sala poate fi data in functiune, daca aceste ultime interventii vor fi facute cu celeritate", a anuntat fostul viceprimar Costel Mihai, in primul lui comunicat de presa transmis in calitate de ... citeste toata stirea