La biserica "Sf. Cuv. Parascheva si Sf. Ier. Andrei Saguna" din Triaj, Brasov, credinciosii au putut urmari vineri, 22 septembrie, filmul documentar "Unde esti, Adame?" despre viata in manastirea athonita Dochiaru in vremea staretiei arhim. Grigorie. Realizatorii au asteptat timp de sase ani binecuvantarea Staretului Grigorie pentru a face filmul, apoi au filmat timp de patru ani, in zece expeditii facute in Sf. Munte."In acest film nu exista gandul nostru personal. Aveti in fata ... citeste toata stirea