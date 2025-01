Sala Sporturilor din Brasov, printre investitiile prioritizate de Guvern

Guvernul a pus in dezbatere publica proiectele a doua Hotarari de Guvern privind prioritizarea investitiilor facute de catre Compania Nationala de Investitii.Doua stadioane si o sala polivalenta se numara printre "investitiile semnificative" ce vor primi cea mai mare parte a fondurilor Companiei Nationale de Investitii in anul 2025. Concret, ar fi vorba despre un sfert din fondurile alocate. Masura apare intr-un proiect de Hotarare de Guvern prin care Executivul incearca sa tina sub control ... citește toată știrea