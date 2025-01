Salarii de bugeTARI. Primarul PSD al Fagarasului si recompensele electorale din banii publici. Voi stiti ce venituri au primarul, viceprimarul sau administratorul public?

Unii primari au ajuns sa considere primariile pe care le conduc vremelnic afaceri proprii si dicteaza in voie pe banii platitorilor de taxe si impozite. Pe un astfel de algoritm se vede ca e condus si Fagarasul. Primarul PSD al Fagarasului a venit cu naravul de la Dragus si cand s-a vazut pe o ,,tarla" mai mare si mai bogata, nu s-a putut abtine si a dat drumul metehnelor vechi. Stiti cum e, naravul din fire nicicand nu are lecuire. El in frunte, iar supusii roind in jurul lui. Daca n-au avut ... citește toată știrea