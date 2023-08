Andrada Voicu, din Iasi, fosta politista in Brasov, a scris un mesaj pe pagina sa de Facebook exprimand dezamagirea fata de modul in care politia este gestionata si modul in care politistii sunt tratati. Ea mentioneaza ca, desi a parasit politia, inca simte frustrarea cand vede ca politistii de rand devin victimele deciziilor incompetente ale sefilor lor. Aceasta indeamna tinerii sa nu opteze pentru aceasta profesie, motivand ca ea insasi a simtit ca a pierdut zece ani din viata din cauza ... citeste toata stirea