Salariul mediu net a ajuns la 5.079 lei in decembrie 2023, cu 15% mai mare decat in decembrie 2022

Castigul salarial mediu net a ajuns la 5.079 lei la finalul anului 2023, fiind in crestere cu 314 lei (+6,6%) fata de luna noiembrie 2023 si cu 15% mai mare fata de luna decembrie 2022, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). In ce priveste castigul salarial mediu brut, acesta a urcat cu 535 lei (+6,9%) la 8.301 lei in decembrie 2023. Real, ajustat cu inflatia, castigul salarial a crescut cu 8,3% in luna decembrie 2023 fata de luna decembrie 2022.Revenind la ... citește toată știrea