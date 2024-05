Salariul mediu net a crescut cu aproximativ 14% intr-un an si a ajuns in martie la 5.185 de lei

In luna martie 2024, castigul salarial mediu net a fost 5185 lei, in crestere cu 309 lei (+6,3%) fata de luna februarie 2024, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in fabricarea produselor din tutun (13250 lei), iar cele mai mici in fabricarea articolelor de imbracaminte (2779 lei).Martie 2024 comparativ cu Martie 2023Comparativ cu luna martie a anului precedent, castigul salarial mediu net a ... citește toată știrea