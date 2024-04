"Salariul minim nu va mai fi stabilit doar printr-o negociere, ci va exista o formula care se va folosi anual si imi doresc sa finalizam acest mecanism anul acest", a declarat, luni, la Sibiu, ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu.Angajatorii au fost interesati de felul in care va fi stabilit salariul minim brut pe tara garantat in plata in contextul Directivei Europene nr. 2041/2022, pe care Romania o va implementa, directiva care reglementeaza salariul minim la nivel european. "Imi doresc ... citește toată știrea