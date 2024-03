Salata picanta care "face inima ceas elvetian". Este in oferta de rasaduri a Bancii de Gene din Romania

Un tip de salata arhaica revine in Romania, gratie cercetatorilor de la Banca de Resurse Vegetale Genetice (BRGV). Acestia recomanda pentru luna martie plantarea unui soi de salata iute, provenit din zona Asiei, care poate cantari la maturitate pana la un kilogram, cu o tija florala asemanatoare verzei, de pana la 1,5 metri.Potrivit cercetatorilor, desi nu se cunoaste exact perioada in care specia a reusit sa patrunda in Europa, in literatura de specialitate salata iute (Brassica juncea spp.) ... citește toată știrea