Dupa ce mai multi brasoveni care locuiesc in cartierul Stupini au transmis sesizari catre Primaria Brasov, prin care solicitau rezolvarea problemei Canalului ANIF (Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare) care trece prin cartier, reprezentantii municipalitatii brasovene au mers in zona pentru a vedea cum poate fi rezolvata problema.Astfel, viceprimarul Brasovului Sebastian Rusu a declarat ca, in timpul discutiilor cu locuitorii din Stupini, una dintre principalele probleme semnalate a fost ... citeste toata stirea