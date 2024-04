Salt Bank, prima banca 100% digitala conceputa in Romania, se lanseaza in aceasta saptamana

Salt Bank (fosta Idea::Bank), o banca 100% digitala made in Romania, pe modelul aplicatiei dezvoltate de fintech-ul Revolut, se va lansa oficial in aceasta saptamana, joi.Lansarea Salt Bank vine dupa ce Banca Transilvania a achizitionat Idea::Bank, in jurul careia construieste acum conceptul de banca digitala pentru segmentele de clienti care au apetit pentru banking la distanta. ... citește toată știrea