"Salutari din Romania!"

Netflix a publicat pe contul oficial un video in care deconspira locurile din Romania unde a fost filmat ultima productie lansata pe platforma, serialul Wednesday, inspirat din Familia Adams si lansat pe 23 noiembrie.Pagina de Media a scris in detaliu despre secventele din serial in care sunt identificate mai multe locatii din Romania unde s-au filmat scenele din serialul regizat de Tim Burton. Castelul Cantacuzino din Busteni este internatul Nevermore (locatia unde se petrece cea mai mare ... citeste toata stirea