Salvamont Brasov a preluat Rasnovul si Predealul. Urmatorul pas: indemnizatii mai mari

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont - Salvespo Brasov ar putea beneficia de indemnizatii majorate, daca alesii judeteni vor aproba o hotarare de Consiliu Judetean in acest sens. Conform documentatiei aferente proiectului de hotarare, Serviciului Public Judetean Salvamont - Salvespo Brasov a preluat activitate de salvare montana in zonele Predeal si Rasnov, astfel ca a fost extinsa semnificativ aria de acoperire si, implicit, perioada petrecuta in teren. ... citește toată știrea