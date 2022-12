Salvamont Brasov: Daca observati autospecialele noastre sa le acordati prioritate. Fiecare secunda conteaza

In contextul minivacantei de 1 Decembrie, care aglomereaza traficul catre zonele montane, Salvamont Brasov face apel catre soferi sa le acorde prioritate in trafic. Salvatorii montani aprecizeza ca uneori, cateva minute pot face diferenta intre viata si moarte.Serviciul Salvamont Brasov lanseaza un apel catre soferii romani, cu ocazia minivacantei de 1 Decembrie.Salvatorii montani din Brasov cer soferilor sa le dea prioritate in trafic, avand in vedere aglomeratia catre zonele montane in ... citeste toata stirea