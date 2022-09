Salvamont Brasov, dotat cu o camera cu termoviziune

Serviciul Judetean Salvamont Brasov va avea in dotare o camera cu termoviziune de la Pulsar. Aceasta poate detecta un om la o distanta de 1,8 kilometri.Salvamont Brasov anunta ca va avea in dotare, incepand cu aceasta luna, o camera moderna cu termoviziune de la Pulsar."Incepand din aceasta luna Serviciul Public Judetean Salvamont Brasov, serviciu aflat in subordinea Consiliului Judetean Brasov, va avea in dotare o camera moderna cu termoviziune de la Pulsar!Camera iese in evidenta ... citeste toata stirea