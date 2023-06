Salvamont Brasov va fi dotat cu un defibrilator modern RescueLife, achizitionat cu sprijinul Consiliului Judetean Brasov.Potrivit salvamont Brasov, echipamentul medical este conceput sa faca fata in orice mediu si reprezinta un sprijin important pentru salvatorii montani in activitatea pe care acestia o desfasoara."Incepand din aceasta luna, Serviciul Public Judetean Salvamont Brasov va avea in dotare un defibrilator modern RescueLife! Acest defibrilator profesional a fost achizitionat cu ... citeste toata stirea