Salvamont Brasov, recomandari pentru turistii care merg pe munte, in conditiile in care temperaturile au scazut

Salvamont Brasov atrage atentia turistilor care merg pe munte sa se informeze asupra starii traseelor, in conditiile in care temperaturile au scazut.Salvamont Brasov prezinta masuri de precautie ce trebuie luate de catre cei care urca la altitudini mari pe munte.Avand in vedere temperaturile scazute din aceasta perioada, salvamontistii brasoveni recomanda sa va informati despre starea vremii inainte de a porni la drum, mai ales daca intentionati sa petreceti acest weekend la munte.Este ... citește toată știrea