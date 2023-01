Salvamont Brasov: Risc insemnat de avalansa in Carpatii Meridionali

Salvamont Brasov avertizeaza ca este pericol de avalansa in Carpatii Meridionali. Riscul este unul insemnat, fiind cotat cu trei pe o scara de la unu la cinci.Salvamontistii anunta ca, in urma ninsorilor din ultima zi, exista risc insemnat de producere a unor avalanse in Carpatii Meridionali, acolo unde, la altitudini de peste 1800 de metri, pericolul este evaluat la 3 pe o scara de la 1 la 5, relateaza News.roSi in Muntii Bucegi, unde a nins mult, riscul de avalansa este insemnat in unele ... citeste toata stirea